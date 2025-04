Gar nicht gut läuft es zur Stunde am Aktienmarkt für die Aktien im Nasdaq 100 . Das Börsenbarometer verliert 666 Punkte. Die privaten und institutionellen Investoren an den US-Börsen zeigen sich aktuell ganz und gar nicht in Kauflaune - im Gegenteil. Das Resultat: Für den Nasdaq 100-Index steht ein Verlust von 3,48 Prozent an der Kurstafel.

