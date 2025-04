Der Konsumgüterkonzern setzt auf strategisches Sportsponsoring und gesellschaftliches Engagement, während Investoren auf handfeste Wirtschaftsdaten warten.

Henkel hält die Schlagzeilen besetzt, wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie von manchen an der Börse erwartet. Statt harter Zahlen gab es zuletzt vor allem Neues aus der Marketing-Abteilung und Einblicke in die Unternehmenskultur. Bringt das den Kurs in Bewegung?

Sportlich unterwegs: Dial sponsert US-Fußball

Die Henkel-Marke Dial®, bekannt für Handseife, geht eine Partnerschaft mit dem US-Fußballverband ein. Klingt erstmal nach einer Randnotiz, aber steckt mehr dahinter? Das "Clean Sheet"-Programm sieht Spenden vor: 50.000 Dollar fix und nochmal 5.000 Dollar für jedes Spiel ohne Gegentor der US-Nationalteams, bis zu einer Gesamtsumme von 100.000 Dollar über das nächste Jahr. Das Geld fließt an DonorsChoose, eine Organisation, die Lehrer und Schulen unterstützt.

Henkel nutzt hier geschickt die Fußballbühne, um die Marke Dial® ins Rampenlicht zu rücken. Das Ziel: Fans begeistern und gleichzeitig Gutes tun. Man unterstreicht die Bedeutung von Teamgeist - sowohl im Sport als auch im eigenen Unternehmen. Diese Sponsoring-Aktivität ist Teil einer bereits im November 2024 angekündigten, mehrjährigen Kooperation mit U.S. Soccer, die auch andere Marken aus dem Henkel-Portfolio umfasst.

Soziales Engagement im Fokus

Solche Aktionen zielen klar auf das Image. Dial® will sich als Marke präsentieren, die Verantwortung übernimmt und lokale Gemeinschaften stärkt. Das passt zur langjährigen Mission, Pädagogen zu unterstützen und auf Hygiene aufmerksam zu machen. Ob diese Investition in Markenpflege und soziales Engagement sich auch im Vertrauen der Anleger widerspiegelt, ist eine andere Frage. Kurzfristige Kurssprünge sind dadurch wohl kaum zu erwarten.

Interessant ist auch, dass Henkel intern offenbar Pioniere für "das Gute" hervorhebt, wie kürzlich am Beispiel einer Mitarbeiterin gezeigt wurde, die für ihr Engagement ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen betont Vielfalt und die Förderung von Mitarbeitern als Weg zu Innovation und Fortschritt. Man will scheinbar zeigen: Hier arbeiten Menschen, die etwas bewegen wollen.

