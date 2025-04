Noch bis zum frühen Handel am Mittwoch standen die Märkte unter dem Eindruck von Trumps irrationalen Zöllen, was nicht zuletzt die Aktie von Apple schwer unter Druck setzte. Der iPhone-Hersteller verlor über mehrere Tage hinweg überdurchschnittlich an Börsenwert. Zumindest kurzzeitig ging damit auch der Titel als wertvollstes Börsenunternehmen flöten.

Den vollständigen Artikel lesen ...