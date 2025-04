Der Luxusmarkt ordnet sich neu: Capri Holdings, die Muttergesellschaft hinter den Marken Michael Kors, Jimmy Choo und Versace, verkauft Versace an Prada S.p.A. - für satte 1,375 Milliarden Dollar in bar. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden.Laut Bloomberg war die Einigung bis zuletzt unsicher, zwischenzeitlich stand sogar ein Preisnachlass von über 200 Millionen Dollar im Raum, wie die Financial Times ...

Den vollständigen Artikel lesen ...