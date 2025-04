Die stark angehobenen Importzölle in den USA haben der Aktie von Apple kräftig zugesetzt. Jetzt will der iPhone-Hersteller vermehrt Geräte aus Indien in die USA zu importieren - das berichtet das Wall Street Journal. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Auswirkungen der neuen 125 prozentigen Zölle auf Importe aus China zu umgehen - der Satz in Indien liegt nur bei 26 Prozent. Apple hat die Produktion in Indien 20 Prozent gesteigert. Aber das wird kaum ausreichen. Deswegen versucht das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...