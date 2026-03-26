© Foto: DALL-EWährend die Tech-Giganten schwächeln, liefern unbekanntere IT-Werte teils spektakuläre Renditen. Welche Aktien jetzt überraschen und warum sich ein genauer Blick lohnt.Die großen Namen wie Apple oder Nvidia treten aktuell auf der Stelle. Doch unter der Oberfläche verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Teils unbekannte Tech-Unternehmen tauchen immer häufiger aus den Einkaufszetteln der Anleger auf. Der Techsektor befindet sich seit Jahresanfang in einer kleinen Krise. Der S&P 500 Information Technology Sector hat nach einem starken Jahr 2025 mit +24 Prozent bislang eine Schwächephase, die sich in einem Minus von rund von vier Prozent widerspiegelt. Lumentum SanDisk Corporation - …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE