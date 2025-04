Vaduz (ots) -Die Liechtensteiner Regierungschefin Brigitte Haas (VU) wurde am Donnerstag, 10. April 2025, von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz offiziell vereidigt. Im Anschluss nahm sie die Vereidigung der Regierungsrätin und der Regierungsräte sowie der Regierungsrat-Stellvertretenden im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude vor.Die Regierung der Legislaturperiode 2025-2029 setzt sich aus Regierungschefin Brigitte Haas (VU), Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni (FBP) sowie den weiteren Regierungsmitgliedern Hubert Büchel (VU), Daniel Oehry (FBP) und Emanuel Schädler (VU) zusammen. "Gemeinsam mit meiner Kollegin und meinen Kollegen werde ich mich mit vollem Engagement für die Zukunft unseres Landes einsetzen. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es einen gemeinsamen Kurs sowie eine konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit, damit wir unser Land bestmöglich weiterentwickeln können", sagte Regierungschefin Brigitte Haas bei der Vereidigung in Vaduz.Brigitte Haas wird als Regierungschefin das Ministerium für Präsidiales und Finanzen leiten. Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni ist für das Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur verantwortlich. In der neuen Regierung übernimmt Hubert Büchel das Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport, Daniel Oehry das Ministerium für Infrastruktur und Bildung und Emanuel Schädler das Ministerium für Gesellschaft und Justiz.Filmbeitrag wird im Landeskanal ausgestrahltDie Vereidigung wurde von einem Kamerateam begleitet. Der Filmbeitrag wird an folgenden Daten im Landeskanal TV und online ausgestrahlt und ist auch im Medienportal auf der Website der Regierung unter www.regierung.li abrufbar:Freitag, 11. April 2025: 19 UhrSamstag, 12. April 2025: 10 Uhr, 12 Uhr, 17 Uhr, 19 UhrSonntag, 13. April 2025: 10 Uhr, 12 Uhr, 17 Uhr, 19 UhrPressekontakt:Stabsstelle RegierungssekretärMichael Hasler, RegierungssekretärT +423 236 60 93Michael.Hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930447