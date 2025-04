Der europäische Flugzeughersteller verzeichnet zwei Tage in Folge Kursgewinne nach vorangegangener Schwäche, unterstützt durch positive Analysteneinschätzungen.

Die AirbusV Aktie verzeichnet aktuell bemerkenswerte Bewegungen an der Börse. Nach erheblichen Verlusten in der Vorwoche konnte das Papier des europäischen Flugzeugherstellers am Donnerstag den zweiten Tag in Folge deutliche Gewinne verbuchen. Mit einem Plus von 5,75 Prozent gehörte AirbusV zu den stärksten Werten im DAX und setzte damit seinen Erholungskurs fort. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den vorherigen fünf Handelstagen, an denen die Aktie mit einer Abwärtsbewegung von 4,72 Prozent zum hinteren Drittel des deutschen Leitindex gehörte.

Positive Analystenstimmen und Auslieferungszahlen beflügeln

Die Deutsche Bank Research hat in ihrer aktuellen Analyse vom 10. April 2025 die Einstufung für die AirbusV-Aktie mit "Buy" bestätigt. Diese Bewertung erfolgte nach der kürzlichen Bekanntgabe der Bestellungen und Flugzeugauslieferungen für den vergangenen Monat. Besonders erfreulich: Im März konnte der Konzern wieder mehr Flugzeuge ausliefern, was Anleger positiv stimmt. Die Erholung der Aktie erfolgt trotz anhaltender Börsenturbulenzen und potenzieller Risiken durch US-Zölle, die wie ein Damoklesschwert über dem europäischen Luftfahrtsektor schweben. Strategisch baut Airbus zudem seine globale Präsenz durch neue Partnerschaften mit indischen Zulieferern aus, was die langfristigen Wachstumsaussichten untermauert.

