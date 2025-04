Der Goldpreis zeigt sich am Donnerstagmorgen von seiner stärksten Seite: Mit 3128 US-Dollar pro Unze liegt er satte 4,1 % im Plus innerhalb von 24 Stunden. Auch auf Wochensicht steht ein klares Plus von 3,0 %. Diese kräftige Entwicklung unterstreicht einmal mehr die hohe Attraktivität von Gold in einem volatilen globalen Umfeld. Gerade in Zeiten erhöhter Unsicherheiten gewinnt das Edelmetall an Bedeutung ...

