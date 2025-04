Aktien kaufen, um sie langfristig zu halten und nie wieder zu verkaufen? Jetzt ist an den Märkten die perfekte Gelegenheit gekommen. Besonders drei sehr aussichtsreiche Titel sollten sich Anleger jetzt genauer anschauen. Die Kurse an den Börsen sind aufgrund der Angst vor einem möglichen Handelskrieg massiv unter Druck geraten. Doch in solchen Situationen, in denen einige Anleger panisch verkaufen, kann sich für Investoren eine exzellente Chance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...