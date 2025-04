Galenica AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Galenica Generalversammlung genehmigt alle Anträge und wählt neues Verwaltungsratsmitglied



Medienmitteilung Alle Anträge des Verwaltungsrats mit hoher Zustimmung genehmigt

Nadine Balkanyi-Nordmann als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt

Dividende von CHF 2.30 pro Aktie genehmigt - Anstieg von 4.5% An der 8. ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG nahmen 367 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die insgesamt 70.5% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten. Sie genehmigten sämtliche Anträge des Verwaltungsrats, darunter die Jahresrechnung 2024 der Galenica AG, den Lagebericht, den Bericht über nichtfinanzielle Belange sowie die konsolidierte Jahresrechnung der Galenica Gruppe. Markus Neuhaus, Verwaltungsratspräsident von Galenica: «Die positiven Abstimmungsresultate bestärken uns darin, dass die strategische, personelle und operative Ausrichtung unserer Gruppe stimmt. Das Jahresergebnis unterstreicht unsere hervorragende Position als stärktes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz.» Dividendenerhöhung von 4.5% auf CHF 2.30 pro Aktie Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten zudem einer Erhöhung der Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auf CHF 2.30 pro Aktie zu (Vorjahr: CHF 2.20). Damit steigt die Dividende in den vergangenen acht Jahren bereits zum fünften Mal. Insgesamt erfolgt eine voraussichtliche Ausschüttung von CHF 114.6 Mio. Galenica strebt eine nachhaltige und starke Dividendenentwicklung an und plant, die Dividende für 2025 mindestens auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Zuwahl von Nadine Balkanyi-Nordmann in den Verwaltungsrat Nadine Balkanyi-Nordmann wurde mit 99.4% der Stimmen als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Damit besteht der Verwaltungsrat nach dem Tod von Dr. Andreas Walde wieder aus sieben Mitgliedern. Die bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrates und der Verwaltungsratspräsident Dr. Markus R. Neuhaus wurden ebenfalls mit sehr hohen Zustimmungsraten für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Generalversammlung folgt allen Anträgen Die Generalversammlung erteilte dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung zudem die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 und stimmte dem Vergütungsbericht 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zu. Auch den Vergütungsrahmen für das Jahr 2026 für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung haben je 96.9% der Stimmberechtigten gutgeheissen. Sämtliche Abstimmungsergebnisse und das Protokoll der Generalversammlung werden zeitnah auf der Galenica-Webseite veröffentlicht. Nächste Termine 22. Mai 2025: Umsatz-Update der Galenica Gruppe

7. August 2025: Publikation Halbjahresergebnisse 2025 der Galenica Gruppe

23. Oktober 2025: Umsatz-Update der Galenica Gruppe

28. Oktober 2025: Galenica Investor Day 2025 Für ergänzende Auskünfte: Media Relations:

Iris Müller, Chief Communications Officer

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com Investor Relations:

Julian Fiessinger, CFO

Tel. +41 58 852 85 31

E-Mail: investors@galenica.com

