Bei der Tecan-Aktionärsversammlung wurden Führungspositionen bestätigt, doch der Vergütungsbericht stieß auf Widerstand. Die Dividende verbleibt bei 3,00 CHF pro Anteil.

Die Generalversammlung der Tecan Group AG am 10. April in Männedorf brachte erwartbare Ergebnisse - und doch eine Überraschung. Auf den ersten Blick schien alles nach Plan zu laufen: Die Aktionäre winkten die meisten Anträge des Verwaltungsrats durch und bestätigten die Gremien. Doch ein Punkt sorgte für Stirnrunzeln.

Kontinuität im Verwaltungsrat

Was die Führung angeht, setzen die Anteilseigner auf Bewährtes. Alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Lukas Braunschweiler bleibt Präsident des Gremiums. Einzig Karen Huebscher, seit 2012 dabei, trat nicht mehr an und wurde mit Dank verabschiedet. Auch der Vergütungsausschuss wurde in seiner Zusammensetzung bestätigt, wobei Myra Eskes den Vorsitz von Christa Kreuzburg übernimmt. Soweit, so gut, könnte man meinen. Aber lief wirklich alles reibungslos?

Denkzettel bei der Vergütung!

Hier kommt der Knackpunkt: Während die Aktionäre den maximalen finanziellen Rahmen für die Vergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung für die kommende Periode abnickten, fiel der Vergütungsbericht 2024 durch! Zwar nur knapp und in einer Konsultativabstimmung, aber das Signal ist eindeutig. Die Anteilseigner sind mit der bisherigen Vergütungspraxis offenbar nicht restlos zufrieden. Kein Wunder, dass der Verwaltungsrat nun angekündigt hat, das Vergütungssystem zu überprüfen - hier besteht offensichtlich Handlungsbedarf. Das könnte noch interessant werden.

Dividende bleibt stabil

Erfreulich für die Investoren: Die Dividende bleibt konstant bei CHF 3.00 pro Aktie. Die Auszahlung erfolgt bereits am 16. April 2025. Ein nettes Detail: Die Hälfte davon, also CHF 1.50, stammt aus Kapitaleinlagereserven und ist somit steuerfrei. Das dürfte Dividendenjäger freuen. Positiv wurde auch der Bericht über nichtfinanzielle Belange aufgenommen, der erstmals einer begrenzten Prüfung unterzogen wurde und grünes Licht erhielt.

Zudem wurden Ernst & Young als Revisionsstelle und die Proxy Voting Services GmbH als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Die nächsten Unternehmensnachrichten stehen am 12. Mai mit dem qualitativen Update für das erste Quartal 2025 an. Am 12. August folgt der Halbjahresbericht.

