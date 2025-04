News von Trading-Treff.de Totales Chaos an den Börsen rund um Nel Asa. Nach einem starken Comebach hat der Titel sehr schnell wieder 4,8 % verloren. Damit rutscht die Aktie in Richtung von 0,20 €. Niemand weiß genau, wie weit die Verlust-Serie heute gehen kann. Denn: die Stimmung hat sich massiv verschlechtert. Donald Trump hat jetzt wieder chinesischen Handelspartnern Zölle von 145 % auferlegt. Dies kommt an den Börsen offensichtlich schlecht an. ...

