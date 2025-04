© Foto: adobe.stock.com

Trump hält die Rohstoff- und Edelmetallmärkte weiter in Atem und sorgt für eklatante Verwerfungen. Im Würgegriff der Zollthematik befinden sich vor allem die konjunktursensiblen Rohstoffe Brent Öl, Kupfer und Silber.Gold als Hort der Sicherheit Einmal mehr beeindruckt der Goldpreis mit seiner Robustheit. Kurzzeitig geriet zwar auch das Edelmetall aus dem Tritt, doch der Schwächeanfall währte nicht lange. Gold nahm seine Rekordjagd wieder auf. Das zuletzt an dieser Stelle thematisierte Preisziel von 3.500 US-Dollar rückt immer näher. Dabei muss es nicht bleiben. Ein Durchmarsch in Richtung 4.000 US-Dollar kann nicht ausgeschlossen werden. Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den …