Heute sahen Anleger einen der größten Tagesgewinner in der Geschichte des MSCI World ETFs in ihren Depots. Diesen Kurssprung von fast 9?Prozent an nur einem Tag - das hat selbst erfahrene Börsianer beim MSCI World überrascht. Doch ist das der Auftakt zu einer neuen Rally oder nur ein Strohfeuer inmitten eines größeren Abwärtstrends? Wir analysieren die Lage und sagen, worauf Anleger jetzt achten sollten. MSCI World ETF: Rasanter Rebound - aber noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...