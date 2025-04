DJ Verdi ruft in Tarifkonflikt bei Flughafen-Bodendiensten Schlichtung an

DOW JONES--Im Tarifstreit um die Entgelte der etwa 30.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste an den deutschen Flughäfen hat die Gewerkschaft Verdi die Verhandlungen für gescheitert erklärt und die Schlichtung angerufen. Diese soll in der Woche nach Ostern stattfinden, teilte Verdi mit. So lange herrscht Friedenspflicht. Sollte dort keine Einigung erzielt werden, seien wieder Streiks an den Flughäfen möglich.

Die Arbeitgeber hätten sich geweigert, das Tarifergebnis für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, das am 6. April erzielt worden war, "wertgleich auf die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste zu übertragen und haben stattdessen ein unzureichendes Angebot vorgelegt", teilte Verdi mit und kritisierte: "Das ist kein wertschätzender Umgang."

