DJ US-Haushaltsdefizit steigt im 1. Haushaltshalbjahr auf 1,3 Billionen USD

Von Karishma Vanjani

DOW JONES--Die Lücke zwischen den Staatseinnahmen und -ausgaben in den USA ist in der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2024/25 auf mehr als 1,3 Billionen Dollar angewachsen. Die am Donnerstag vom US-Finanzministerium veröffentlichten Daten weisen für den Zeitraum Oktober bis März ein Defizit von 1,307 Billionen Dollar aus. Nur in der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2021 war das Defizit mit 1,706 Billionen Dollar höher.

Im Vergleichszeitraum 2024 betrug das Defizit auf unbereinigter Basis etwas mehr als eine Billion Dollar. Auf bereinigter Basis, bei der kalenderbedingte Verschiebungen der Ausgaben berücksichtigt werden, lag es bei 1,14 Billionen Dollar.

Im März gab der Staat 244 Milliarden Dollar mehr aus als er auf bereinigter Basis einnahm. Dieses Defizit war um 24 Milliarden Dollar höher als im März 2024. Auf unbereinigter Basis war das monatliche Defizit geringer als im vergangenen Jahr.

April 10, 2025 14:15 ET (18:15 GMT)

