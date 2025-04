Der Halbleiterhersteller verzeichnet einen massiven Kurseinbruch von über 13% auf 1,92 Euro, während Analysten trotz des Absturzes ein Kurspotenzial von 195% sehen.

Die Wolfspeed-Aktie befindet sich im freien Fall. Am 10. April 2025 brach der Kurs um weitere 13,35 Prozent ein und notierte bei nur noch 1,92 Euro - ein neues 52-Wochen-Tief. Dies markiert einen verheerenden Verlust von über 92 Prozent im Jahresvergleich. Allein in der vergangenen Woche verlor der Titel mehr als 20 Prozent an Wert, während der Rückgang im letzten Monat sogar bei erschreckenden 61 Prozent liegt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist mittlerweile auf magere 366,6 Millionen Euro geschrumpft, ein Bruchteil des einstigen Wertes. Besonders alarmierend: Die Aktie liegt inzwischen fast 80 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

Analysten bleiben trotz Kursverfalls vorsichtig optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wolfspeed ?

Trotz der katastrophalen Kursentwicklung haben die Analysten ihre Einschätzungen nicht komplett aufgegeben. Von den 14 beobachtenden Experten raten acht zum Halten der Aktie, während drei eine Outperform-Bewertung vergeben. Allerdings empfehlen auch drei Analysten, die Papiere zu verkaufen oder unterzugewichten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet 7,17 Euro erstaunliche 195 Prozent über dem aktuellen Niveau, wobei die Spanne der Kursziele von 2,00 bis 12,70 Dollar erheblich variiert. Anleger blicken nun gespannt auf den 30. April, wenn Wolfspeed seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlichen wird. Diese könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein, nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit häufig mit enttäuschenden Zahlen aufwartete.

Anzeige

Wolfspeed-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wolfspeed-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Wolfspeed-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wolfspeed-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Wolfspeed: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...