Krypto News: Jetzt auch noch SUI - Canary beantragt neuen Krypto Spot ETF

Die Stimmung auf dem Kryptomarkt könnte man, vorsichtig ausgedrückt, als eher durchwachsen bezeichnen. Die Leitwährung Bitcoin ist wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar gefallen (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) und notiert derzeit bei 79.300 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging um 2,80 Prozent zurück und der Fear and Greed Index steht bei 25 (Fear).

In einem anderen Sektor des Kryptomarktes herrscht dagegen Aufbruch- und Goldgräberstimmung. Seit dem Regierungswechsel in den USA und dem damit einhergehenden Wechsel an der Spitze der SEC wird die Behörde förmlich mit Krypto Spot Anträgen überschwemmt, von denen einige Aussichtsreich (SOL und XRP) und andere eher chancenlos sind (die meisten Meme-Coins). Heute reichte die Cboe BZX Exchange den Antrag auf Genehmigung eines SUI Spot ETF ein. Der Vermögensverwalter, der den ETF auflegen will, ist Canary. Das Unternehmen ist extrem fleißig in Sachen Krypto Spot ETF, es reichte unter anderem Anträge für ETF mit Litecoin, Hedera, Axelar und Pengu ein.

Was macht SUI so besonders

SUI ist eine leistungsstarke Layer-1-Blockchain, die von Mysten Labs entwickelt wurde - einem Team ehemaliger Meta-Ingenieure, die an Diem, dem mittlerweile gestorbenen Meta Kryptoprojekt, beteiligt waren. SUI wurde speziell dafür gebaut, um Web3-Anwendungen skalierbarer, schneller und benutzerfreundlicher zu machen. Anders als viele bestehende Blockchains nutzt das Netzwerk ein objektbasiertes Datenmodell, das besonders für komplexe digitale Assets wie NFTs und GameFi-Projekte geeignet ist. Mit extrem schnellen Transaktionen, niedrigen Gebühren und einem innovativen Ansatz für Parallelisierung will SUI die Art und Weise verändern, wie über Blockchain-Performance gedacht wird - gleichzeitig bietet das Netzwerk Entwicklern eine flexible Umgebung, um nahtlose Web3-Erlebnisse zu schaffen. Es ist allerdings fraglich, ob ein SUI Spot ETF, genau wie die anderen Altcoin Fonds, ein großer Erfolg werden. Schon der Ethereum Spot ETF blieb weit hinter den Erwartungen der Anleger und vermutlich auch der Vermögensverwalter zurück. Ein voller Erfolg hingegen könnte die erste Solana Layer 2 Solaxy werden. Dem Projekt ist es mit seinem aktuell noch laufendem PreSale gelungen fast 30 Millionen US-Dollar einzusammeln.

Solaxy: Solanas Problemlöser

Solana mag zwar in Sachen Krypto Spot ETF zu den ganz heißen Kandidaten gehören, die Probleme des Netzwerks bleiben allerdings. Zwar gab es in letzter Zeit keine stundenlangen Ausfälle mehr, trotzdem leidet Solana immer wieder unter "Verstopfungen" und verzögerten Transaktionen, gerade dann, wenn das Netzwerk stark ausgelastet ist.

Genau diese Probleme will Solaxy, die erste Solana Layer 2 Chain, lösen. Das Infrastrukturupgrade wurde von den Entwicklern speziell dafür gebaut, um eine hohe Transaktionsbelastung zu bewältigen, ohne die Performance und die Sicherheit von Solana zu beeinträchtigen. Solaxy verarbeitet die Transaktionen außerhalb des Mainnets und führt diese lediglich zur Bestätigung auf die Hauptchain zurück. Dadurch wird das Solana Netzwerk entlastet. Wie erfolgreich Layer 2 Lösungen sein können, zeigt nicht zuletzt der große Konkurrent Ethereum mit Arbitrum und Base. Solaxy plant außerdem eine Multi-Chain-Bridge zwischen Solana und Ethereum, wobei der native Token SOLX dann als ERC-20 Token fungiert.

Der native Token SOLX des Solaxy Ökosystems kann derzeit, wie oben bereits erwähnt, noch im Presale gekauft werden. Um als früher Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet (zum Beispiel Best Wallet) mit der

Webseite des Projekts verbinden. Ein SOLX kostet im Moment 0,00169 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT, SOL und mit Kreditkarte. Der Token hat obendrein eine Stakingfunktion. Derzeit sind 8,3 Milliarden SOLX im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 137 Prozent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.