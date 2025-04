Gar nicht gut läuft es derzeit an der Börse für die Wertpapiere im Nasdaq 100 . Gegenwärtig liegt das Aktienbarometer mit 3,87 Prozent deutlich im Minus. Großer Pessimismus herrscht zur Stunde an den Börsen in den USA. Der Nasdaq 100-Index notiert um 3,87 Prozent schlechter als zum Handelsschluss am Vortag.

