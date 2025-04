Fortschrittliche POS-Technologie mit außergewöhnlicher Leistung, flexiblem Design und beeindruckendem visuellen Erlebnis

Posiflex Technology, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Point-of-Sale-Systemen (POS) und Online-to-Offline-Lösungen (O2O), freut sich, sein neuestes POS-Terminal der GT-7100-Serie vorstellen zu können eine perfekte Synthese aus modernstem Design und robuster Leistung. Das Konzept "Just Screen, No Distractions" wird durch die Integration eines ultraschmalen 4-mm-Rahmens* mit einem brillanten 400-Nits-On-Cell-Touch-Display und modernster Rechenleistung verkörpert. Die GT-7100-Serie bietet eine beispiellose Vielseitigkeit und ein verbessertes Benutzererlebnis, das auf die sich wandelnden Anforderungen moderner Unternehmen zugeschnitten ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409698120/de/

Das POS-Terminal der GT-7100-Serie vereint ein schlankes Design mit hoher Leistung. Sein ultraflaches, lüfterloses Design verfügt über ein lebendiges Multi-Touch-Display mit einem 4 mm schmalen Rahmen, der den Platz auf dem Bildschirm in einem kompakten Rahmen maximiert.

Schlankes Design mit unübertroffener visueller Klarheit

Die GT-7100-Serie setzt mit ihrem ultraschlanken Design, das in 15-Zoll- und 15,6-Zoll-Modellen erhältlich ist, neue Maßstäbe für POS-Terminals. Sie verfügt über einen ultraschmalen 4-mm-Rahmen*, der die Anzeigefläche innerhalb eines kompakten Rahmens maximiert und sich nahtlos in die Ästhetik des modernen Einzelhandels und Gastgewerbes einfügt. Das Terminal verfügt über ein leistungsstarkes 400-nit-On-Cell-Touchpanel, das die optische Klarheit durch verbesserte Transparenz und reduzierte Parallaxeneffekte erhöht. Dies führt zu scharfen Bildern und einer äußerst reaktionsschnellen Touch-Oberfläche, die schnellere Interaktionen ermöglicht, um die Produktivität des Personals und die Kundenzufriedenheit in dynamischen Geschäftsumgebungen zu steigern.

Zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Umgebungen

Die GT-7100-Serie vereint ein raffiniertes Design mit außergewöhnlicher Leistung, angetrieben vom Intel-Prozessor der 11. Generation Tiger Lake für fortschrittliche Rechenleistung und Energieeffizienz und dem MediaTek-Prozessor Genio G700 für Vielseitigkeit und Reaktionsfähigkeit. Zusammen bieten sie eine leistungsstarke Lösung, die zuverlässige Leistung und langfristige Haltbarkeit bei kritischen Aufgaben gewährleistet. Die Serie wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und verfügt über eine Frontplatte mit Schutzart IP-65, die vor Wasser und Staub schützt, sowie über eine lüfterlose Architektur, die auf bewegliche Teile verzichtet, die Zuverlässigkeit erhöht und eine konstante Leistung unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

Maximierung von Platz und Effizienz mit der GT-7100 Q-Serie

Die GT-7100 Q-Serie bietet eine durchdachte Lösung für die Stangenmontage, die den Platz auf dem Tresen maximiert und gleichzeitig die Sichtwinkel und den Benutzerkomfort verbessert. Die Modelle GT-7115Q und GT-7116Q sind mit einer VESA-75-kompatiblen Rückabdeckung ausgestattet, um eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Montagelösungen zu ermöglichen. Sie verfügen außerdem über ein werkzeugfreies Klappendesign, das einen schnellen und einfachen Zugang zu den E/A-Ports ermöglicht, um die Wartung zu vereinfachen und die betriebliche Flexibilität zu erhöhen.

Vielseitig, flexibel und platzsparend

Die GT-7100-Serie verfügt über einen innovativen Klappfuß, der die Betrachtungswinkel für verschiedene Geschäftsszenarien anpasst, die Anpassungsfähigkeit verbessert und gleichzeitig die Versandkosten und den Platzbedarf reduziert, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Ausgestattet mit USB Typ-C für verschiedene Display-Ausgänge und einem internen Anschluss für die nahtlose Integration mit kundenorientierten Displays, verbessert die Serie das Einkaufserlebnis. Darüber hinaus unterstützt sie Peripheriegeräte auf der linken und rechten Seite für eine verbesserte Zugänglichkeit sowie eine umfassende Auswahl an E/A-Ports, einschließlich USB, PoweredUSB und RJ50, sodass Unternehmen maßgeschneiderte POS-Konfigurationen erstellen können, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die GT-7100-Serie wurde für verschiedene Branchen entwickelt und bietet hohe Leistung und Vielseitigkeit, verbessert die Kundenbindung, optimiert den Betrieb und unterstützt den langfristigen Erfolg in einem wettbewerbsintensiven Markt.

Weitere Informationen über das Kassenterminal der GT-7100-Serie finden Sie auf der Website oder kontaktieren Sie uns unter sales@posiflex.com.tw

Das Video zum Kassenterminal der GT-7100-Serie finden Sie unter: https://youtu.be/0dadPaHh-44

Nur 15,6 Zoll unterstützt den 4 mm ultra-schmalen Rahmen

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group ist eine weltweit führende kommerzielle AIoT-Plattform, die sich auf intelligente Online-to-Offline (O2O) und szenarien-definierte Embedded-Appliance-Lösungen stützt. Die aus drei Marken bestehende Posiflex Group besteht aus Posiflex als globaler Top-5-Marke im Bereich POS Kiosk, Portwell als Embedded Foundry für AIoT Edge Compute und KIOSK Information Systems (KIS) für gemanagte Self-Service-Automation mit der gemeinsamen Mission, optimierte Produktivität und überlegene Customer Journey in der vernetzten Welt zu ermöglichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409698120/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Marketing Director, Sales and Marketing Center

Jessiehsu@posiflex.com.tw