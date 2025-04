Schützen Sie Ihre Investition in Dynacor, indem Sie DAGEGEN stimmen, den Vorstand zu erweitern, und DAGEGEN stimmen, Robert Leitz in den Vorstand zu wählen, und DAFÜR stimmen, dass iolite die Kosten für diese unnötige Versammlung zu tragen hat, und verwenden Sie nur die GOLD-Vollmacht.

Der erfahrene Dynacor-Vorstand verfügt über eine gesunde Mischung aus neuen Perspektiven, historischer Kontinuität und Anlegerrückmeldungen, die er dafür genutzt hat, konsequent einen starken Shareholder Value zu erzielen.

ISS und Glass Lewis als unabhängige Stimmrechtsberater empfehlen beide, dass die Aktionäre nur die GOLD-Vollmacht nutzen sollten, um GEGEN die Erweiterung des Vorstands und GEGEN die Wahl von Robert Leitz zu stimmen.

Die Frist für die Einreichung von GOLD-Management-Vollmachten ist der 11. April 2025 um 17:00 Uhr (Ostküstenzeit).

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte entsprechend ihren Aktien benötigen, sollten sich per E-Mail an assistance@laurelhill.com oder telefonisch unter 1-877-452-7184 mit der Laurel Hill Advisory Group in Verbindung setzen.

Die Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen") erinnert die Aktionäre des Unternehmens heute an die Wichtigkeit ihrer Stimmabgabe rechtzeitig vor der bevorstehenden außerordentlichen Aktionärsversammlung (der "Versammlung"). Dynacor empfiehlt, dass die Aktionäre unabhängig von der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien ihr GOLD-Vollmachts-Formular oder Abstimmungsanweisungsformular (zusammen "Gold Proxy") verwenden, um den Wert und die Stabilität ihrer Investition zu schützen und zu verhindern, dass Robert Leitz über sein Unternehmen iolite Capital AG (der "Dissident") seine eigennützige Agenda gegen das Unternehmen verfolgt.

Die Frist ist unbedingt einzuhalten. Stimmen Sie zur Unterstützung von Dynacor noch heute und vor dem 11. April um 17:00 (Ostküstenzeit) mit der Gold-Vollmacht ab.

Die Aktionäre werden ermutigt, das Management-Informationsrundschreiben von Dynacor, das kürzlich an die Aktionäre versandte Erinnerungsschreiben, zu lesen und https://dynacor.com/special-meeting/ zu besuchen, um weitere Details darüber zu erfahren, wie ein dissidenter Aktionär versucht, im Dynacor-Vorstand einen eigennützigen Kandidaten durchzusetzen. Die Erfahrung des Kandidaten des Dissidenten ist keine Bereicherung des Vorstands, und sein Verhalten hat dazu geführt, dass er das Vertrauen der gegenwärtigen Dynacor-Vorstandsmitlieder verloren hat.

Der Dynacor-Vorstand ein dynamischer Verwalter des Unternehmenswertes

Der erfahrene Vorstand von Dynacor bietet eine gesunde Mischung aus frischen Perspektiven, historischer Kontinuität und Rückmeldungen von den Anlegern. Seine zielgerichtete und verantwortungsbewusste Aufsicht wird belegt durch die mehrjährige Erfolgsbilanz von Dynacor und die disziplinierte Umsetzung seines internationalen Expansionsplans.

Starkes Vorstandskollegium Der bestehende Vorstand ist stark, engagiert und diversifiziert und verfügt über eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung, Qualifikationen und Führungskompetenz, um die Strategie des Unternehmens zu realisieren und Mehrwert für alle Beteiligten zu erzielen.

Der bestehende Vorstand ist stark, engagiert und diversifiziert und verfügt über eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung, Qualifikationen und Führungskompetenz, um die Strategie des Unternehmens zu realisieren und Mehrwert für alle Beteiligten zu erzielen. Erneuerung bei den Direktoren Über die vergangenen zwei Jahre hat Dynacor als Reaktion auf das Wachstum des Unternehmens und in dem Bestreben, bei Führung und Überwachung ein möglichst hohes Niveau zu halten, zwei von acht Direktoren neu eingesetzt oder ausgetauscht, was einer Erneuerungsrate von 25% entspricht.

Über die vergangenen zwei Jahre hat Dynacor als Reaktion auf das Wachstum des Unternehmens und in dem Bestreben, bei Führung und Überwachung ein möglichst hohes Niveau zu halten, zwei von acht Direktoren neu eingesetzt oder ausgetauscht, was einer Erneuerungsrate von 25% entspricht. Beneidenswerte Erfolgsbilanz Der gegenwärtige Vorstand kann auf eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz verweisen, was seine Rolle als dynamischer Verwalter des Unternehmenswertes betrifft indem er Resultate liefert und keine leeren Versprechungen macht.

Der gegenwärtige Vorstand kann auf eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz verweisen, was seine Rolle als dynamischer Verwalter des Unternehmenswertes betrifft indem er Resultate liefert und keine leeren Versprechungen macht. Unabhängige internationale Bestätigung Glass Lewis und ISS, zwei führende unabhängige Stimmrechtsberatungsfirmen, betonen beide die langfristige Wirksamkeit und die strategische Glaubwürdigkeit von Dynacor, wobei Glass Lewis anmerkt, dass "...eine beschleunigte Ausweitung der iolite-Ansprüche unserer Ansicht nach nicht überzeugend zur historischen Führung und Überwachung des Vorstands passt."

Glass Lewis und ISS, zwei führende unabhängige Stimmrechtsberatungsfirmen, betonen beide die langfristige Wirksamkeit und die strategische Glaubwürdigkeit von Dynacor, wobei Glass Lewis anmerkt, dass "...eine beschleunigte Ausweitung der iolite-Ansprüche unserer Ansicht nach nicht überzeugend zur historischen Führung und Überwachung des Vorstands passt." Der Kandidat des Dissidenten und sein störendes Verhalten Die Erfahrung des Kandidaten des Dissidenten ist keine Bereicherung für den Vorstand, und er verfügt nicht über Erfahrungen in Vorständen von börsennotierten Unternehmen. Er hatte keinen Einblick in private Aushandlungen von Unternehmen und verfügt nur über ein oberflächliches Verständnis für das Kapital, das für das Betriebsmodell von Dynacor benötigt wird. Trotzdem hat er versucht, unter den Investoren und Aktionären von Dynacor Verwirrung zu stiften, indem er vorsätzlich und öffentlich den Finanzierungsbedarf des Unternehmens heruntergespielt hat, dessen Marktkonditionen schlechtgeredet hat und nur zwei Monate vor der Jahreshauptversammlung des Unternehmens eine unnötige, kostenintensive außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen hat. Da er das Vertrauen des Managements und des Vorstands veloren hat, würde seine Wahl in den Vorstand zu einem unharmonischen Vorstand führen.

Verwenden Sie zum Abstimmen nur die GOLD-Vollmacht unabhängig von der Anzahl der Aktien, die Sie besitzen.

Die Aktionäre werden dringend gebeten, rechtzeitig vor dem Abstimmungsschluss am Freitag, dem 11. April 2025, um 17:00 Uhr (Ostküstenzeit) mit der GOLD-Vollmacht des Dynacor-Managements zu stimmen. Die Versammlung ist für den 16. April 2025 angesetzt.

Aus Zeitgründen werden die Aktionäre dringend gebeten, online abzustimmen, indem sie den Anweisungen auf der GOLD-Vollmacht folgen. Verwerfen Sie eine etwaige blaue Vollmacht oder ein Abstimmungsanweisungsformular, das Sie möglicherweise vom Dissidenten erhalten haben.

Fragen von Aktionären

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Abstimmung mit ihrer GOLD-Vollmacht benötigen, können sich an den Stimmrechtsvertreter von Dynacor wenden:

Laurel Hill Advisory Group:

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (gebührenfrei in Nordamerika)

International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com.

Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen im Bereich der industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus dem Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist Dynacor Wegbereiter einer verantwortungsvollen Mineralversorgungskette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfungsstandards für die schnell wachsende handwerkliche Bergbauindustrie. Durch die Fokussierung auf voll- und teilformalisierte Bergleute bietet das kanadische Unternehmen einen Win-win-Ansatz für Regierungen und Bergleute rund um die Welt. Dynacor betreibt den Veta Dorada-Standort und besitzt ein Goldfördergrundstück in Peru. Das Unternehmen strebt eine Expansion nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas an.

Die Prämie, die von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact® Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation, eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für handwerkliche Bergbaugemeinschaften in Peru investiert. Besuchen Sie www.dynacor.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250410951480/de/

Contacts:

Ruth Hanna

Director, Investor Relations

Tel.: 514-393-9000 #236

E-Mail: investors@dynacor.com

Website: http://www.dynacor.com