Was für ein Kontrast: Nur einen Tag nach einer der spektakulärsten Börsenerholungen der letzten Jahrzehnte ist an der Wall Street wieder Panik ausgebrochen. Der Dow Jones krachte am Donnerstag um über 1.000 Punkte oder 2,5 Prozent nach unten, der S&P 500 verlor 3,5 Prozent, der Nasdaq sogar 4,3 Prozent. Noch am Mittwoch hatte die US-Börse eine historische Aufwärtsbewegung hingelegt - der Nasdaq feierte seinen zweitbesten Tag aller Zeiten, das Handelsvolumen erreichte laut ein Allzeithoch. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...