Rimini Street erhält die Stevie Awards für das Front-Line Customer Service Team des Jahres und die beste Kundenzufriedenheitsstrategie sowie den 2025 AI Excellence Award der Business Intelligence Group

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, wurde bei den 19.jährlichen Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice und den 2025 Business Intelligence Group AI Excellence Awards mehrfach ausgezeichnet.

Gewinner des Silver Stevie für das Front-Line Customer Service Team of the Year und des Bronze Stevie für die beste Kundenzufriedenheitsstrategie

Die Stevie Awards for Sales Customer Service sind die weltweit höchste Auszeichnung für Kundendienst-, Contact-Center-, Geschäftsentwicklungs- und Vertriebsprofis. Aus mehr als 2.100 Nominierungen von Unternehmen aller Größen und aus nahezu allen Branchen stach Rimini Street mit zwei Auszeichnungen in der Kategorie "Sales Customer Service" hervor:

Silberner Stevie für das Front-Line-Kundenserviceteam des Jahres in der Technologiebranche, verliehen an das Global Service Delivery Team von Rimini Street in Anerkennung seines Engagements für die Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen und Lösungen für Tausende von Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich mehr als 8.500 Meilenstein-Updates pro Monat, wobei die Erwartungen mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsbewertung von 4,9 von 5,0 stets erfüllt und übertroffen wurden.

Bronze Stevie für die beste Kundenzufriedenheitsstrategie, verliehen an das Global Client Engagement Team von Rimini Street, als Anerkennung für die Vision, Umsetzung und Wirkung des Executive Sponsor Program, das die Geschäftsleitung mit Schlüsselkunden zusammenbringt, um sicherzustellen, dass ihre Stimmen die strategischen Prioritäten beeinflussen und Transparenz auf höchster Ebene bieten.

"Bei Rimini Street glauben wir daran, uns das Vertrauen unserer Tausenden von Kunden jeden Tag aufs Neue zu verdienen, nicht nur indem wir halten, was wir versprechen, sondern indem wir uns die Zeit nehmen, die Feinheiten der Bedürfnisse unserer Kunden über die Technologie hinaus kennenzulernen", sagte Nancy Lyskawa, Executive Vice President und Chief Client Officer. "Unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden beginnt bereits, bevor sie zu Kunden werden, indem wir gemeinsam eine Strategie für einen intelligenten Weg zu operativer Exzellenz, Effizienz und außergewöhnlichen Ergebnissen entwickeln. Als echter Partner werden wir immer die Bereitstellung einer anbieterunabhängigen Beratung priorisieren und die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden als unsere eigenen betrachten."

Gewinner des Preises "Best AI-based Customer Service Solution of the Year 2025" der Business Intelligence Group

Mit den "2025 Artificial Intelligence Excellence Awards" der Business Intelligence Group werden herausragende Organisationen, Produkte und Einzelpersonen ausgezeichnet, die Innovationen vorantreiben und die Möglichkeiten der KI neu definieren. Die von einer Jury aus Branchenexperten ausgewählten Gewinner stehen an der Spitze des KI-Fortschritts und zeichnen sich durch ihre Leistungen in den Bereichen prädiktive Analytik, generative KI, erklärbare KI und darüber hinaus aus.

Rimini Street erhielt die Auszeichnung für die beste KI-basierte Kundendienstlösung des Jahres für seinen patentierten und proprietären, KI-gestützten Unternehmenssoftware-Support und -Prozesse, bei dem/denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Innovation führt weiterhin zu beeindruckenden, greifbaren Ergebnissen für die Kunden, indem sie die Techniker der Kunden schnell mit den am besten geeigneten Rimini Street-Experten verbindet, wobei Sicherheit, Sprache, Zeit und Erfahrung zu einer Verkürzung der Lösungszeiten um 23 beitragen.

Zu den lobenden Bemerkungen der Jury gehörten Aussagen wie: "Rimini Street hat die Messlatte für KI-gestützten Unternehmenssoftware-Support hoch gelegt und KI-Technologie erfolgreich mit fachkundigem Service kombiniert, um ein schnelles, effizientes und personalisiertes Supporterlebnis zu schaffen."

"Der Zugang zu den besten technischen Talenten, um die schwierigsten IT-Herausforderungen zu bewältigen, wird durch den Case Assignment Advisor von Rimini Street noch außergewöhnlicher. Dieser ordnet jedem Fall innerhalb von Sekunden den am besten geeigneten Techniker zu, basierend auf mehr als 35 Vektoren. Die C-Signal-Anwendung erkennt Anomalien und benachrichtigt proaktiv die Regionalmanager, damit diese den Fall eskalieren können. Und unsere Case-Assistant-Anwendung nutzt historische Fälle, um die Falllösung zu beschleunigen und eine Ursachenanalyse bereitzustellen", sagte Craig Mackereth, Executive Vice President of Global Service Delivery. "Wir fühlen uns geehrt, für unsere Innovationen ausgezeichnet zu werden, die speziell darauf ausgerichtet sind, sicherzustellen, dass die geschäftskritischen Systeme unserer Kunden sowohl kurz- als auch langfristig gut unterstützt werden."

Entdecken Sie das gesamte Portfolio von Rimini Street mit äußerst reaktionsschnellen, bewährten und zuverlässigen Support-, Managed-Services-, Sicherheits-, Integrations-, Observability-, Professional-Services- und End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP, Oracle, VMware und viele weitere Anwendungen zur Förderung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

