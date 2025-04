Millionen von autonomen, unvorhersehbaren KI-Agenten stellen eine neue, schnell wachsende Angriffsfläche für die Identitätssicherheit dar

Die neue End-to-End-Lösung von CyberArk wird dazu beitragen, den privilegierten Zugriff von KI-Agenten auf die gesamte Umgebung zu sichern

Wird über die CyberArk Identity Security Platform bereitgestellt und sichert alle Identitäten menschliche, maschinelle und KI-Identitäten an einem Ort

CyberArk (NASDAQ: CYBR ), der weltweite Anführer im Bereich Identitätssicherheit, kündigte heute die CyberArk Secure AI Agents Solution an, die es Unternehmen ermöglicht, mithilfe der CyberArk Identity Security Platform eine Identity-First-Sicherheit für agentenbasierte KI zu implementieren. Die Lösung wird Unternehmen dabei helfen, neue und einzigartige identitätszentrierte Risiken zu minimieren, da KI-Agenten autonom mit anderen Agenten kommunizieren, auf sensible Informationen zugreifen, Privilegien eskalieren, mit kritischer Infrastruktur interagieren und ihr Verhalten ändern, um komplexe Aufgaben zu erfüllen.

Laut Gartner® werden bis 2028 25 der Verstöße in Unternehmen auf den Missbrauch von KI-Agenten zurückzuführen sein, sowohl durch externe als auch durch böswillige interne Akteure.1 Diese neue, wachsende Angriffsfläche ist mit dem Aufkommen einer neuen, komplexen Klasse digitaler Identitäten verbunden: KI-Agenten, die in ihrer Autonomie wie Menschen handeln, aber in ihrer Fähigkeit, exponentiell zu skalieren, wie Maschinen. Die Verwaltung und Sicherung des privilegierten Zugriffs, der Lebenszyklen und der Orchestrierung von Agenten geht über die sofortige Sicherheit hinaus und wird zu einer Herausforderung für die Identitätssicherheit, die einen tiefgreifenden Verteidigungsansatz erfordert.

"Wenn Millionen von autonomen, anpassungsfähigen und interaktiven KI-Agenten privilegierten Zugriff auf Ressourcen und Dienste erhalten, dürfen sich Organisationen nicht in einer Situation befinden, in der die Sicherheit hinter der Innovation zurückbleibt. Wenn man sich ausschließlich auf grundlegende Identitäts- und Zugriffsverwaltungskontrollen verlässt, sind Unternehmen anfällig für Sicherheitsverletzungen, die sie nicht kommen sehen", sagte Matt Cohen, CEO von CyberArk. "Agenten müssen vom ersten Tag an gesichert werden, indem die Prinzipien der menschlichen Identitätssicherheit mit der Skalierbarkeit und Automatisierung der maschinellen Identitätssicherheit kombiniert werden. Mit CyberArk können Unternehmen ein Identity-First-Modell planen, um die Zukunft der agentenbasierten KI zu sichern, Innovationen freizusetzen und gleichzeitig die Kontrolle, das Vertrauen und die Widerstandsfähigkeit zu wahren."

Die CyberArk Secure AI Agents Solution wird die Bandbreite der intelligenten Berechtigungskontrollen nutzen, die von der CyberArk Identity Security Platform angeboten werden die dafür ausgelegt ist, das gesamte Spektrum von Identitäten in jeder Umgebung zu sichern um jeden Agenten als privilegiertes, autonomes Identitätsobjekt zu behandeln, das einer kontinuierlichen Erkennung, Überwachung und adaptiven Kontrolle unterliegt. Durch das native Angebot dieser Funktionen wird die Lösung mit dem Innovationstempo der agentenbasierten Belegschaft Schritt halten. Die Secure AI Agents Solution wird Folgendes ermöglichen: 2

Erkennung und Kontext , um bekannte und Schattenagenten in SaaS-Anwendungen, Standard- und benutzerdefinierten Agenten sowie in der agentenbasierten Infrastruktur zu beobachten.

, um bekannte und Schattenagenten in SaaS-Anwendungen, Standard- und benutzerdefinierten Agenten sowie in der agentenbasierten Infrastruktur zu beobachten. Berechtigungskontrolle: Sicheres Zugriffsmanagement , Durchsetzung der geringsten Privilegien und Verwaltung von Anmeldeinformationen wie Geheimnisse und Zertifikate für Agenten mit privilegiertem Zugriff.

, Durchsetzung der geringsten Privilegien und Verwaltung von Anmeldeinformationen wie Geheimnisse und Zertifikate für Agenten mit privilegiertem Zugriff. Berechtigungskontrolle: Bedrohungserkennung und -reaktion für die Verhaltensüberwachung in Echtzeit, um Abweichungen zu erkennen und Missbrauch zu verhindern.

für die Verhaltensüberwachung in Echtzeit, um Abweichungen zu erkennen und Missbrauch zu verhindern. Automatisiertes Lebenszyklusmanagement zur Beseitigung veralteter oder übermäßiger Zugriffe, sicheres Onboarding und Offboarding der gesamten Agentenpopulation nach Bedarf.

zur Beseitigung veralteter oder übermäßiger Zugriffe, sicheres Onboarding und Offboarding der gesamten Agentenpopulation nach Bedarf. Governance um sicherzustellen, dass KI-Agenten in Übereinstimmung mit den organisatorischen und regulatorischen Anforderungen arbeiten.

Parallel dazu hat CyberArk ein neues Open-Source-Sicherheitstoolset für Entwickler eingeführt, die KI-Agentenumgebungen erstellen. Das CyberArk Labs AI Agent Tool Set ist auf dem CyberArk GitHub-Konto verfügbar und soll Entwicklern bei der Erstellung von KI-Agenten helfen, indem es einen Überblick über ihre Kommunikation bietet und potenzielle Risiken aufzeigt, die möglicherweise beachtet werden müssen. Es umfasst auch die Bereitstellung von Anmeldeinformationen just-in-time, um die Sicherheit zu erhöhen und die Entwicklung zu optimieren.

Ergänzt werden die Funktionen der neuen Lösung durch CyberArk CORA AI, die eingebettete KI-Engine der Plattform. CORA AI trägt zur Sicherung der agentenbasierten KI bei und nutzt KI auch zur Verbesserung der Sicherheit in allen Bereichen. Sie analysiert das Verhalten von Benutzern und Agenten, erkennt aufkommende Bedrohungen, empfiehlt automatisierte Reaktionsmaßnahmen und ermöglicht es Administratoren, mit der Plattform über Befehle in natürlicher Sprache zu interagieren, wodurch Abläufe vereinfacht und Reaktionen beschleunigt werden.

