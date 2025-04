21Shares beantragt Dogecoin-ETF - Kurs reagiert mit 7% Plus

Der Vermögensverwalter 21Shares hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen Antrag auf Zulassung eines Exchange-Traded Funds (ETF) für Dogecoin eingereicht. Der ETF würde es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung von Dogecoin teilzuhaben, ohne die Kryptowährung direkt erwerben zu müssen. Nach Bekanntwerden des Antrags verzeichnete der DOGE-Kurs bereits einen Anstieg von über 7%.

Dogecoin profitiert von Marktaufschwung und ETF-Plänen

DOGE's Kurs hat innerhalb der letzten 24 Stunden stark an Wert zugelegt. Das ist zum einen auf den generellen Aufschwung am Krypto-Markt zurückzuführen, zum anderen jedoch auch auf die Neuigkeiten rund um den ETF-Antrag. Der Vermögensverwalter 21Shares hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen S-1 Antrag eingereicht, um einen ETF für Dogecoin aufzulegen.

Ziel des ETFs ist es, Anlegern die Möglichkeit zu geben, an der Preisentwicklung von Dogecoin teilzuhaben, ohne die Kryptowährung selbst erwerben zu müssen. Als offizieller Verwahrer wird LLC fungieren, um die Dogecoin-Bestände des Fonds zu sichern. 21Shares arbeitet zudem eng mit dem House of Doge zusammen, welches die Unternehmenssparte der Dogecoin Foundation darstellt. Neben 21Shares haben auch Unternehmen wie Bitwise, REX Shares und Grayscale bereits Anträge für DOGE-ETFs bei der SEC eingereicht.

Mögliche Kursentwicklung für Dogecoin

Innerhalb der letzten 24 Stunden ist der Kurs von DOGE bereits um über 7% gestiegen und hat die 0,16$-Marke überschreiten können. Obwohl dies noch nicht die Verluste der letzten Monate ausgleicht, könnte es ein erster Impuls für eine Recovery-Rallye sein.

DOGE hatte massiv von Donald Trumps Wahlsieg und Amtsantritt profitiert, da es einen Hype um Elon Musks Involvierung in Regierungsangelegenheiten sowie das neu geschaffene Department of Government Efficiency (DOGE) gab. Dies führte zu einer Rallye auf einen mehrjährigen Höchststand von bis zu 0,46$. Seit Jahresbeginn ging es jedoch kontinuierlich abwärts, und erst vor wenigen Tagen fiel der Kurs auf einen Tiefststand von 0,13$ zurück.

BTCBULL-Presale als Alternative zu DOGE

Mit einer Marktkapitalisierung von nach wie vor über 23 Milliarden$ sehen viele Anleger bei DOGE kein sonderlich hohes Renditepotenzial mehr. Stattdessen interessieren sie sich für Meme Coins, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen - wie beispielsweise BTCBULL.

BTCBULL befindet sich derzeit noch im Presale und wird für 0,002455$ angeboten. Der Kauf ist sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich. Bisher wurden über 4,5 Millionen $ an Investitionen eingesammelt. Das Bitcoin-Meme-Projekt setzt auf eine Bitcoin-Rallye und will BTCBULL-Halter mit Bitcoin-Airdrops belohnen, sobald Bitcoin die 150.000$-Marke erreicht. Weitere Airdrops sollen bei jedem weiteren Kursanstieg von 50.000$ folgen, während ein Token-Burn-Mechanismus gleichzeitig das Angebot an BTCBULL verknappen und so den Kurs stützen soll.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.