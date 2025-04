Pakistan nutzt Energieüberschuss für Bitcoin-Mining und KI-Datenzentren

Pakistan vollzieht einen bemerkenswerten Wandel in seiner Energiepolitik, indem es plant, seinen Energieüberschuss von etwa 10 Gigawatt sinnvoll zu nutzen. Statt diese Energie ungenutzt zu lassen, wird sie gezielt für den Betrieb von KI-Datenzentren und Bitcoin-Mining eingesetzt. Diese strategische Neuausrichtung soll nicht nur die Energieeffizienz verbessern, sondern auch das wirtschaftliche Potenzial des Landes im Kryptowährungssektor stärken.

Von der Krypto-Restriktion zur aktiven Förderung

In der Vergangenheit verfolgte Pakistan eine restriktive Haltung gegenüber Kryptowährungen. Frühere Regierungen hatten sogar ein vollständiges Verbot für Aktivitäten im Kryptobereich erlassen, begründet durch Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und der Einhaltung internationaler Vorschriften.

Die aktuelle Regierung hat jedoch einen grundlegenden Kurswechsel vollzogen. Zu Jahresbeginn wurde ein spezieller Crypto Council ins Leben gerufen, der die Blockchain-Technologie erforschen und einen regulatorischen Rahmen entwickeln soll. Besonders bemerkenswert ist die internationale Zusammenarbeit: Als prominenter Berater konnte Changpeng Zhao, ehemaliger CEO von Binance, gewonnen werden, der zusammen mit dem Präsidenten des Pakistan Crypto Council, Bilal bin Saqib, die Krypto-Initiative unterstützt.

Pakistan als Teil der globalen Krypto-Adoption

Die Entscheidung, überschüssige Energie für Bitcoin-Mining zu nutzen, markiert einen wichtigen Schritt in Richtung einer kryptofreundlichen Wirtschaftspolitik. Pakistan positioniert sich damit als aufstrebender Akteur im globalen Kryptowährungssektor und ist Teil eines wachsenden Trends zur institutionellen Akzeptanz von Blockchain-Technologien.

Die pakistanische Regierung plant zudem, den Handel mit Kryptowährungen landesweit zu legalisieren, um ausländisches Kapital anzuziehen. Dieser pragmatische, zukunftsorientierte Ansatz zielt darauf ab, eine robuste digitale Wirtschaft in Pakistan zu etablieren und gleichzeitig soziale Initiativen wie digitale Bildungsplattformen für Kinder ohne Schulzugang zu fördern.

