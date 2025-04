Trotz Jahresrückgangs zeigt das US-Biotechnologieunternehmen eine beeindruckende 7-Tage-Performance mit positiven Analystenprognosen bei der Gentherapie-Entwicklung.

Die Aktie des US-Biotechnologieunternehmens Ocugen hat in der vergangenen Woche eine bemerkenswerte Erholung verzeichnet. Mit einem Anstieg von 4,03% innerhalb der letzten sieben Handelstage konnte der Wert positive Signale senden, wobei der aktuelle Kurs bei 0,60 Euro liegt. Besonders beachtlich erscheint die Entwicklung im 30-Tage-Vergleich mit einem Plus von 21,90%. Dieser Aufwärtstrend kommt für das Unternehmen zur rechten Zeit, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn einen Rückgang von 31,66% verzeichnet hatte. Am gestrigen Handelstag (9. April 2025) musste die Ocugen-Aktie allerdings einen Rückschlag hinnehmen und schloss mit einem Minus von 5,39%.

Der jüngste Kursanstieg wird maßgeblich durch positive Nachrichten aus dem regulatorischen Bereich getrieben. Analysten zeigen sich von den Perspektiven des Biotech-Unternehmens überzeugt - alle vier beobachtenden Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Outperform" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,75 USD, was einem enormen Aufwärtspotenzial von über 870% zum aktuellen Kurs entspricht. Selbst das niedrigste Kursziel von 4,00 USD liegt deutlich über dem aktuellen Niveau.

Gentherapie-Pipeline im Fokus

Ocugens Kerngeschäft konzentriert sich auf innovative Gentherapien zur Behandlung von Augenkrankheiten, die zu Erblindung führen können. Besonders der Produktkandidat OCU400 findet bei Investoren Beachtung, da er auf die Behandlung von erblichen Netzhauterkrankungen wie Retinitis pigmentosa abzielt. Trotz der herausfordernden Finanzlage - das Unternehmen verzeichnete zuletzt einen negativen Cash-Flow von 42,1 Millionen USD - deuten die Finanzkennzahlen auf eine mögliche Unterbewertung hin.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 173 Millionen Euro bewegt sich die Aktie 23,14% über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,49 Euro, das erst kürzlich im März 2025 erreicht wurde. Diese Entwicklung könnte auf eine Trendwende hindeuten, wenngleich das Papier immer noch etwa 67% unter seinem 52-Wochen-Hoch notiert. Die hohe Volatilität von 115,39% (annualisiert über 30 Tage) unterstreicht jedoch das weiterhin bestehende Risiko bei diesem Biotech-Wert.

