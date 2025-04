CORE-Kurs bleibt darum trotz der Korrektur des Krypto-Marktes im Plus

Die meisten Kryptowährungen haben in der letzten Zeit erhebliche Rücksetzer erleiden müssen. Ein anderes Bild zeichnet sich hingegen bei dem CORE-Kurs ab, der über den vergangenen Monat fast 30 % an Wert gewinnen konnte. Woher diese besondere Stärke kommt und was Investoren hier verpassen könnten, erfahren Sie jetzt hier.

CORE-Kurs wird von Handelskrieg stark beeinflusst

Am heutigen Tage kam es an den Finanzmärkten zu einer Korrektur, welche nach dem steilen Anstieg von gestern schon zu erwarten war. Ein Grund war heute, dass es bei den Anleihen zu einem Crash und Anstieg der Zinsen gekommen ist.

Dies hat wiederum zu Unruhe bei den Anlegern geführt, da dem Anleihemarkt aufgrund seiner Größe eine noch größere Bedeutung zukommt, als dies bei den Aktien und erste Recht den Kryptowährungen der Fall ist.

Angesichts dessen nahmen auch die Sorgen über die Finanzierung der US-Schulden zu, welche im vergangenen Monat 36,21 Bil. USD erreicht haben und mittlerweile 124,12 % des BIPs des Landes ausmachen. Dabei betragen allein die jährlichen Zinszahlungen nun 909 Mrd. USD.

Der Anleihe-Crash soll auch dazu geführt haben, dass Trump sich inzwischen - mit Ausnahme von China - zu einer 90-tägigen Pause im Handelskrieg entschieden hat. Allerdings erhöhte er diese für den größten Kontrahenten der USA noch einmal auf 145 %, während China sie indessen bei 84 % ansetzt.

BREAKING: Core CPI Inflation in the US just fell below 3.0% for the first time since March 2021 pic.twitter.com/cQbrxGy1cp - The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 10, 2025

Das negative Sentiment der Anleger konnte heute zwar zeitweise durch die geringeren Inflationsdaten der USA verbessert werden, machte sich jedoch weniger bei Bitcoin als bei dessen Skalierungslösung Core bemerkbar, welcher insbesondere seit dem US-Verbraucherpreisindex steil steigen konnte. Jedoch liegen noch weitere Gründe im Hintergrund.

Jetzt frühzeitig in innovativen KI-Coin investieren!

Das hat den CORE-Kurs heute neben den Inflationsdaten und der Handelskrieg-Pause angetrieben

Ein weiterer Grund für die besondere Stärke des CORE-Kurses, welcher im Gegensatz zum Krypto-Markt mit seinem Verlust von 5,58 % über den vergangenen Monat um 28,66 % an Wert gewinnen konnte, ist sein Nutzen für Anleger und die Nachfrage nach diesem.

So handelt es sich bei Core um die führende Bitcoin-Sidechain, basierend auf dem TVL (Total Value Locked), also dem auf ihr verwahrten Wert der digitalen Assets. Dabei kommt sie gerade auf 337,37 Mio. USD, was 21,31 % der Bitcoin-Sidechains entspricht. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Anzahl der Protokolle ab, wobei Core auf 39 und somit einen Anteil von 25,3 % kommt.

Bitcoin-Sidechains-Überblick | Quelle: Footprint.Network

Zurückzuführen ist dies vor allem auf die rege Aktivität bei dem Dual-Staking-Verfahren, bei dem Bitcoins für mehr als 260 Mio. USD eingesetzt worden sein sollen. Auf diese Weise sollen sie laut den Entwicklern ihre Rendite bis 15x steigern können, weshalb dieses Feature nun auch von Institutionellen wie BitGo, Copper und Hex Trust integriert wurde.

Zusammen mit den attraktiven Möglichkeiten kann dies die Nachfrage nach dem Projekt erklären. Jedoch gibt es auch noch andere Arten von Bitcoin-Investments, welche jetzt immer mehr Anleger mit in ihre Portfolios aufgenommen haben, von denen vor allem der BTC Bull Token an Fahrt gewinnt.

Jetzt mit KI beste Krypto-Investments finden!

BTC Bull Token bietet Bitcoin-Alternative mit zahlreichen Belohnungen

Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie Anleger in den Bitcoin-Narrativ investieren können. Dies sind etwa direkte BTCs, CFDs, Optionen, Futures, ETFs, Aktien wie von Strategy oder Minern, BTC-Skalierungslösungen und seit neuestem auch dem Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token, welcher sich als eine Art Maskottchen und Fan-Token positioniert.

Er wurde für die wahren Bitcoin-Bullen kreiert, welche an das langfristige Potenzial der Kryptowährung glauben und dessen höhere Etablierung sowie damit auch Sicherheit schätzen. Da er mit seiner hohen Bewertung jedoch nicht mehr so steil steigen kann, bietet der BTC Bull Token mit seiner Finanzierungssumme von rund 4,5 Mio. USD eine explosivere Alternative.

Im Unterschied zu anderen Kryptowährungen mit einer schon höheren Korrelation zu Bitcoin, wurde der BTC Bull Token zudem mit weiteren Extras ausgestattet, welche seine Inhaber etwa mit kostenlosen, echten BTC belohnen und das Angebot der eigenen Coins über Burnings verringern, um deren Wert zu stärken.

Die ersten Belohnungen werden in Form von Burnings bei 125.000 USD und von Bitcoin-AirDrops bei 150.000 USD erfolgen sowie dann jeweils in Abständen von 50.000 USD fortgesetzt. Daher profitieren vor allem die langfristigen Anleger, wobei sich die Gewinne über das Staking mit Zinsen von 93 % pro Jahr noch einmal steigern lassen.

Somit bietet der BTC Bull Token sogar einige Vorteile, mit denen nicht einmal Bitcoin mithalten kann, wie deflationärere Tokenomics und verschiedene passive Einkommen in $BTC und $BTCBULL. Von den begehrten Coins steht jedoch im Presale nur noch ein begrenztes Angebot für schnelle Anleger zur Verfügung.

Jetzt in BTC Bull Token investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.