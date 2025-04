Der Schweizer Elektrotechnikkonzern verzeichnet einen Kursgewinn von über zwei Prozent, während Anleger gespannt auf die kommenden Quartalszahlen warten.

Die ABB Aktie verzeichnete am Donnerstagnachmittag einen bemerkenswerten Kursanstieg. Mit einem Plus von 2,16 Prozent auf 44,95 Euro konnte das Schweizer Technologieunternehmen bei Anlegern punkten, obwohl die Deutsche Bank Research gerade erst ihr Kursziel für ABB von 45 auf 41 Franken gesenkt hat. Der Elektrotechnik-Konzern bereitet derzeit die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen vor, die am 17. April 2025 erwartet werden und von Investoren mit Spannung verfolgt werden.

Neue Produktionsstätte in den USA eröffnet

ABB hat kürzlich eine neue Fabrik in Albuquerque, New Mexico, in Betrieb genommen. Die Produktionsstätte, deren Errichtung über 40 Millionen Dollar gekostet hat, soll künftig Produkte herstellen, welche die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Stromversorgung verbessern. Diese Expansion auf dem US-Markt unterstreicht die Wachstumsambitionen des Unternehmens im Bereich der Elektrifizierungstechnologien und könnte ein Grund für das aktuelle Kursplus sein. Die Mehrheit der Analysten bleibt allerdings vorsichtig - von insgesamt 25 Experten empfehlen lediglich fünf die Aktie zum Kauf, während 16 zum Halten raten.

