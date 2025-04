© Foto: Unsplash

Die BofA-Umfrage zeigt: Fondsmanager sind so pessimistisch wie seit 30 Jahren nicht mehr. 82 Prozent erwarten ein globales Abschwung-Szenario - und US-Aktien stehen dabei ganz oben auf der Abschussliste.Die Stimmung unter globalen Fondsmanagern ist so negativ wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr - das zeigt die aktuelle April-Umfrage der Bank of America. Netto 82 Prozent der Befragten rechnen mit einer Abschwächung der Weltwirtschaft - ein Rekordwert. Gleichzeitig erwarten 42 Prozent eine Rezession, während die Wahrscheinlichkeit einer "harten Landung" - also stark sinkende Inflation bei gleichzeitigem Wirtschaftsabschwung - von 11 Prozent im März auf 49 Prozent gestiegen ist. Die Hoffnung …