Der Hamburger Betreiber von Erneuerbaren-Energien-Anlagen verzeichnet Kursgewinn von 2,84% und übertrifft das Jahreshoch leicht bei stabiler Finanzlage im SDAX.

Die Aktie des Hamburger Solarkraftwerk- und Windparkbetreibers Encavis verzeichnete gestern einen beachtlichen Anstieg von 2,84 Prozent auf 18,10 Euro. Der Kurssprung folgt einer Phase relativer Stabilität, in der die Aktie im vergangenen Monat lediglich einen minimalen Rückgang von 0,28 Prozent hinnehmen musste. Besonders erfreulich für Anleger: Mit dem aktuellen Kursstand notiert das Papier nun 9,12 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief und liegt sogar leicht über dem 52-Wochen-Hoch (+0,83 Prozent).

Bewertungskennzahlen im Fokus

Die Encavis AG, einer der größten unabhängigen Stromerzeuger im Bereich erneuerbare Energien in Europa, wird derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5,63 für das laufende Jahr 2025 gehandelt. Obwohl dieser Wert von Analysten als eher hoch eingestuft wird, reflektiert er die Wachstumsperspektiven des Unternehmens im Sektor der grünen Energie. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt mit 12,41 auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, was auf eine solide Finanzbasis hindeutet. Für die 161 Millionen ausstehenden Aktien ergibt sich eine Marktkapitalisierung von rund 2,9 Milliarden Euro, was die bedeutende Stellung des Unternehmens im SDAX unterstreicht.

