Voltabox beschließt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet nach strategischer Transformation Umsatzsprung und positives Ergebnis



15.04.2025

Voltabox beschließt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet nach strategischer Transformation Umsatzsprung und positives Ergebnis Paderborn, 15. April 2025 - Der Vorstand der Voltabox AG (DE000A2E4LE9) hat heute die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 verabschiedet. Nach der Umsetzung wesentlicher Maßnahmen zur Neuausrichtung der Gesellschaft erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz zwischen 15 und 20 Mio. Euro. Weiterhin geht der Vorstand davon aus, dass der Voltabox-Konzern im laufenden Geschäftsjahr den operativen Break-Even erreichen und ein EBITDA1 zwischen 1,5 und 2,5 Mio. Euro erzielen wird. Zur Validierung der Unternehmensplanung, die der Prognose zugrunde liegt, war der Vollzug der bereits am 10. Februar 2025 bekannt gegebenen Maßnahmen zur strategischen Neuausrichtung notwendig. Dies umfasst vor allem den Erwerb von 99 % der Geschäftsanteile an der EKM Elektronik GmbH, einem führenden Elektronikspezialisten und Lösungsanbieter für industrielle Anwendungen aus den Bereichen Batterie- und Medizintechnik, und den angekündigten Verkauf des Geschäftsbereichs VoltaMobil (Hochvolt-Batteriesysteme für industrielle Anwendungen). Die Prognose basiert auf einer anteiligen Konsolidierung der EKM Elektronik GmbH und einem einmaligen positiven Sondereffekt aus der Veräußerung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs VoltaMobil. Die Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt darüber hinaus die Bilanzierung der zuletzt auf 100 % erhöhten Beteiligung an der GreenCluster GmbH und der zwischenzeitlich veräußerten Beteiligung von 4,5 % an der ForkOn GmbH jeweils als nicht fortgeführte Geschäftseinheit. Dem liegt die Entscheidung des Vorstands zugrunde, das Geschäftsportfolio zu bereinigen und die Verluste durch das Geschäft der Beteiligung an der GreenCluster GmbH (Photovoltaik-Komplettsysteme) kurzfristig zu stoppen sowie den übergeordneten Geschäftsbereich VoltaStore neu auszurichten. 1 Die Voltabox AG verwendet die Kennzahl EBITDA als alternative Leistungskennzahl (Alternative Performance Measure, APM). Das EBITDA ist keine in den IFRS-Standards definierte Leistungskennzahl. Die Definition des Voltabox-Konzerns für das EBITDA (siehe hierzu Seite 24 und 25 des Geschäftsberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023) ist möglicherweise mit ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen und Angaben anderer Unternehmen nicht vergleichbar.

- ENDE - Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter von komplexen Elektroniklösungen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und Komplettsysteme, die u.a. in der Batterie- und Energiespeicherbranche, lebenserhaltenden Medizintechnik, industriellen Mess- und Steuerungstechnik sowie Unterhaltungselektronik und Audio- und Lichttechnik zum Einsatz kommen. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar. Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt Voltabox AG Stefan Westemeyer Technologiepark 32 33100 Paderborn Telefon: +49 160 951 287 54 E-Mail: investor@voltabox.ag



