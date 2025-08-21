EQS Stimmrechtsmitteilung: Voltabox AG

1. Angaben zum Emittenten Name: Voltabox AG Straße, Hausnr.: Technologiepark 32 PLZ: 33100 Ort: Paderborn

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 52990067LXA0GDUGW094

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Herbert Büttner

Geburtsdatum: 30.07.1957

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

EW-Trade AG



5. Datum der Schwellenberührung: 19.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 6,36 % 0,00 % 6,36 % 21.063.073 letzte Mitteilung 18,89 % 0,00 % 18,89 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4LE9 368.165 972.000 1,75 % 4,61 % Summe 1.340.165 6,36 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Herbert Büttner % % % Class8 Marketing AG % % % EW-Trade AG 4,61 % % %

Die Geraer Batterie-Dienst GmbH hat mit Aktienkauf- und Übertragungsvertrag vom 19. August 2025 2.300.000 Aktien der Voltabox AG von der EW-Trade AG erworben und mit Aktienkauf- und Übertragungsvertrag vom 19. August 2025 weitere 150.000 Aktien der Voltabox AG von Herrn Herbert Büttner, der die EW-Trade AG beherrscht, erworben.

