EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Voltatron AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Voltatron AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationenfinanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publicationannual-report
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationenzwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publicationinterim-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationenfinanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publicationannual-report
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationenzwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publicationinterim-reports
02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Voltatron AG
|Flößaustraße 22
|90763 Fürth
|Deutschland
|Internet:
|www.voltatron.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2269828 02.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group