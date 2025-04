Der US-Mischkonzern verliert an der Börse knapp vier Prozent innerhalb einer Woche, während Experten ihre Preisprognosen nach unten anpassen

Die 3M Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen Rückgang von 3,75% und notierte zuletzt bei 133,04 USD (Stand: 10. April 2025). Der US-amerikanische Mischkonzern, bekannt für Produkte wie Post-It-Notizzettel und Scotch Klebeband, steht aktuell unter Druck, nachdem mehrere Analysten ihre Kursziele nach unten korrigierten. So reduzierte ein namhaftes Analysehaus am 8. April sein Kursziel für die 3M Aktie von 170,00 USD auf 145,00 USD, während ein weiteres Institut am selben Tag seine Prognose von 165,00 USD auf 140,00 USD senkte. Auch am 3. April passte ein drittes Analysehaus sein Kursziel von 173,00 USD auf 164,00 USD an.

Zwiespältige Analystenmeinungen trotz Kursrückgang

Trotz der jüngsten Kursschwäche und einer negativen Monatsentwicklung von 9,17% bleiben die Analysten insgesamt positiv gestimmt. Von den 19 Experten, die die 3M Aktie beobachten, raten 57,9% zum Kauf, während 26,3% zum Halten und nur 15,8% zum Verkauf tendieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 150,30 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 8,66% bedeutet. Bemerkenswert ist die große Spannweite der Prognosen: Während das höchste Kursziel bei 184,00 USD liegt, sehen pessimistischere Analysten den fairen Wert bei nur 83,00 USD. Mit Spannung wird nun die anstehende Quartalszahlenvorlage am 22. April 2025 erwartet, bei der 3M die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentieren wird.

