ContourGlobal eröffnete Quillagua Photovoltaik-Solaranlage mit installierter Kapazität von 221 MWp und Speicherkapazität von 1,2 GWh

Aufgrund ihres innovativen Systems kann die Anlage nachts Solarenergie mit über 6 Stunden Autonomie ins Netz einspeisen

Das Unternehmen treibt auch den Bau einer ähnlichen Anlage in der Tarapacá Region voran die Victor Jara Anlage mit einer PV-Kapazität von 231 MWp und einer Speicherkapazität von 1,3 GWh, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Betrieb gehen wird

Antonio Cammisecra, CEO von ContourGlobal, und Luis Felipe Ramos, Staatssekretär für Energie, begleitet von Juan Carlos Olmedo, President of the National Electrical Coordinator, gemeinsam mit lokalen Behörden und Vertretern aus dem Eletrizitätssektor feierten diese Woche die Inbetriebnahme der in der Gemeinde Maria Elena in der Antofagasta Region gelegenen Quillagua Anlage.

Quillagua ist eine 221-MWp-Photovoltaik-Solaranlage mit einer Speicherkapazität von 1,2 GWh, die in der Lage ist, 200 MW für eine Zeitspanne von 6,2 Stunden nach Sonnenuntergang bereitzustellen. Damit ist sie das größte mit einem Batteriespeichersystem verbundene Solarkraftwerk in Lateinamerika.

Dieser Meilenstein markiert die Endphase vor der Aufnahme des kommerziellen Betriebs in den kommenden Wochen und dem Beginn der Erfüllung seiner langfristigen Vereinbarung über einen sauberen Stromliefervertrag (PPA), der die nächtliche Versorgung mit Solarenergie und die Bereitstellung überschüssiger Elektrizität auf dem kommerziellen Markt gewährleistet.

"Es erfüllt uns mit Stolz, den Betrieb in Quillagua bereits Monate vor dem Zeitplan aufzunehmen und die Sonnenenergie auch in der Nacht bereitzustellen und diesen Moment mit unseren Partnern, der Gemeinschaft und lokalen Institutionen und Behörden teilen zu können", so Antonio Cammisecra, Global CEO of ContourGlobal.

Bezüglich der Integration von Langzeitbatterien betonte Antonio Cammisecra, dass "dies der Schlüssel zur Stabilisierung des Netzes und Bewältigung des Überangebots tagsüber und der Herausforderungen bezüglich der Spitzennachfrage sei. Wir sind diesem Land zutiefst verpflichtet und über die Speicherung hinaus überprüfen wir die Chancen bei der Windkraft und Diversifizierung unseres technologischen Ansatzes, um den dynamischen Energiebedarf Chiles zu decken.

Quillagua ist Teil einer größeren Entwicklung, die auch eine andere ähnliche Anlage in the Tarapacá Region umfasst. Dabei handelt es sich um die Victor Jara Anlage mit einer Photovoltaik-Solarenergie-Kapazität von 231 MWp und einer Speicherkapazität von 1,3 GWh, die in der zweiten Jahreshälfte mehrere Monate vor dem ursprünglichen Plan zur Verfügung stehen werden.

Beide Projekte mit einer Solarenergie-Gesamtkapazität von 452 MWp und einer Batteriespeicherkapazität von 2,5 GWh wurden Ende letzten Jahres von Grenergy von ContourGlobal erworben und kennzeichnen die Einführung des von U.S. KKR unterstützten Unternehmens in Chile. Wenn es voll funktionsfähig ist, wird dieses Portfolio rund 1.300 GWh jährlich erzeugen und ContourGlobal als einen wichtigen Betreiber erneuerbarer Energien in Chile positionieren, einem Land in dem das Unternehmen weiteres Wachstum und weitere Investitionen anstrebt.

Diese Einführung stärkt die Rolle Chiles als Pionier bei der Nutzung des Solarpotenzials seiner Regionen und der Atacama-Wüste zur Entwicklung von Energiespeicher-Batteriesystemen (BESS) für Langzeit-Energiespeichersysteme. Sie verkörpert einen Meilenstein für die Energiewende in Chile und Lateinamerika im Einklang mit der raschen globalen Expansion von Batteriespeichersystemen, die gemäß der IEA (International Energy Agency) im Jahr 2024 70 GW erreichte. Darüber hinaus übertrifft die Kombination von Photovoltaik-Solarenergie mit Speichersystemen bereits andere Formen der Energieerzeugung in ihrer Wettbewerbsfähigkeit, was sie als Zukunftstechnologie für eine flexiblere und kostengünstigere Energieversorgung etabliert.

Der Bau dieses ehrgeizigen Solarprojekts hat 313 direkte Arbeitsplätze geschaffen, wobei Arbeitnehmer aus sechs Nationalitäten beteiligt sind. Darüber hinaus wurden durch diesen Bau 176 indirekte Arbeitsplätze geschaffen. Es umfasste auch die Installation von mehr als 452.000 Solarmodulen, 5.000 Solar-Trackern, 267 Batteriespeichermodulen, 44 Transformationszentren und 90 Wechselrichtern, was die Schaffung von nahezu 20 Dauerarbeitsplätzen für seinen laufenden Betrieb gewährleistete.

Im Verlauf der Eröffnungsveranstaltung bekräftigte Luis Felipe Ramos, Undersecretary of Energy von Chile, die Ziele zur Bewältigung der Energiewende des Landes indem er betonte, dass das Quillagua Projekt zur Erreichung der nationalen Zielsetzung einer Speicherkapazität von 2 GW bis zum Jahr 2030 und von 6 GW bis zum Jahr 2050 beiträgt.

Technische Einzelheiten Quillagua (I und II) Status In Betrieb Standort Quillagua, Gemeinde María Elena, Antofagasta Region Installierte PV-Kapazität 221 MWp Installierte BESS-Kapazität 200 MW x 6,2 Stunden Speicherkapazität 1,2 GWh

Über ContourGlobal ContourGlobal, ein Unternehmen von KKR, ein etablierter unabhängiger Stromerzeuger (IPP, Independent Power Producer), der weltweit Stromerzeugungsanlagen und Stromspeicheranlagen entwickelt, erwirbt und betreibt. Im Anschluss an die kürzlich angekündigten Transaktionen erhöhte das Unternehmen seine verwaltete installierte Kapazität in der späten Entwicklungs- oder Bauphase auf rund 7,8 GW. Die Präsenz des Unternehmens erstreckt sich mittlerweile auf 20 Länder in Europa, Afrika, Asien, Nord- und Südamerika. Mit einem gegenwärtigen Anteil erneuerbarer Energien von nahezu 50% einschließlich der im Bau oder in der Entwicklung befindlichen Kapazitäten hat sich das Unternehmen verpflichtet, die Dekarbonisierung seines Portfolios durch einen nachhaltigen Übergang seiner thermischen Flotte, das Repowering bestehender Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und die organische Entwicklung neuer Erneuerungsprojekte zu beschleunigen. ContourGlobal verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Gemeinschaften, Institutionen und Kunden, die von seiner Stromversorgung durch langfristige Verträge oder innovative Stromlieferverträge (PPAs) in Verbindung mit Energiemanagementlösungen profitieren.

