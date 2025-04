Krakow, Polen (ots/PRNewswire) -Die BWI Group hat sich vor kurzem ein Projekt zur Lieferung von magnetorheologischen Stoßdämpfern an einen führenden Automobilhersteller gesichert, das mehrere Modelle, darunter Limousinen, SUVs und Hochleistungsfahrzeuge, mit einem jährlichen Volumen von etwa 400.000 Fahrzeugen innerhalb eines Lebenszyklus umfasst. Inzwischen wird die Produktivität der vierten Generation der MagneRide®-Aufhängung weiter ausgebaut.Als weltbekannter Tier-1-Automobilzulieferer hat die BWI Group für dieses Projekt Prototypenfahrzeuge entwickelt, die die MagneRide®-Aufhängung als Kernstück des Fahrwerks enthalten, wodurch eine erhebliche Verbesserung der Fahrwerksleistung erreicht wurde. Dieses innovative Federungssystem verbessert die Fahreigenschaften erheblich und zeichnet sich durch Komfort und Stabilität in mehreren Dimensionen aus. Die hohe Anerkennung durch einen führenden Automobilhersteller unterstreicht die hochmoderne Fahrwerkstechnologie der BWI Group und stärkt ihre Führungsposition in den Bereichen Fahrwerk und Federung.Überlegener Wert und LeistungDie vierte Generation der BWI MagneRide®-Aufhängung zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau mit aktiver Federungstechnologie aus und bietet überlegenes Handling, Komfort und Sicherheit für Fahrzeuge. Das macht ihn zur optimalen Wahl für intelligente Fahrwerksverbesserungen mit aktiven Federungssystemen. Das Unternehmen plant, Größenvorteile zu nutzen, um die Kosten für diese weltweit führende aktive Federungstechnologie erheblich zu senken und sie damit für die Verbraucher zugänglicher zu machen.Beim Fahren eines Fahrzeugs, das mit der vierten Generation der BWI MagneRide®-Aufhängung ausgestattet ist, sammeln Sensoren Echtzeitdaten vom gesamten Fahrzeug, einschließlich der Räder und Pedale. Das Steuergerät verarbeitet diese Daten, um ultrahochfrequente Anpassungen bis zu 1.000 Mal pro Sekunde durchzuführen, wodurch eine fünf bis zehn Mal schnellere Reaktionszeit als bei herkömmlichen Systemen erreicht wird. Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 100 km/h kann die Federung etwa alle 2,5 cm des Weges angepasst werden. Mit einem dynamischen Einstellbereich der Dämpfung, der etwa doppelt so groß ist wie bei anderen Technologien, bietet sie eine bessere Balance zwischen Komfort und Handling.In der Produktion und Entwicklung von Automodellen, erfordert die MagneRide®-Aufhängung keine komplexen Ventilsysteme. Die Hardware ist leichter zu standardisieren und zu universalisieren, so dass unterschiedliche Dämpfungseigenschaften durch Softwareanpassungen erreicht werden können, was sie sehr anpassungsfähig an verschiedene Szenarien macht. Diese Flexibilität bei der Abstimmung erleichtert spätere OTA-Upgrades während der Fahrzeugentwicklung. Die symmetrischen Druck- und Zugstufenkräfte ermöglichen eine von anderen Fahrwerken unerreichte Feinabstimmung, die eine präzise Anpassung an geringfügige Änderungen der Fahrbahnoberfläche ermöglicht und den Abstimmungs- und Entwicklungszyklus erheblich verkürzt.Kontakt:aneta.kwiatkowska@bwigroup.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bwi-sichert-sich-magneride-stoWdampferprojekt-mit-400-000-einheiten-jahrlich-302426105.htmlOriginal-Content von: BWI Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179266/6010960