Der Spezialmaschinenbauer zeigt trotz jüngster Schwankungen positive Signale mit 15% Anstieg vom Jahrestief, während Experten erhebliches Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Erholung, nachdem sie erst vor zwei Wochen ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Zum gestrigen Handelsschluss am 10. April 2025 notierte das Papier bei 1,011 Euro, was zwar einen Tagesverlust von 5,07 Prozent bedeutet, jedoch im Wochenvergleich ein Plus von 5,60 Prozent darstellt. Besonders beachtlich ist der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 0,89 Euro, das am 26. April 2024 erreicht wurde - hier konnte die Aktie mittlerweile ein Plus von gut 15 Prozent verbuchen.

Trotz des positiven Trends der letzten Woche kämpft der Druckmaschinenhersteller weiterhin mit Herausforderungen. Der Monatsverlust von über 10 Prozent und die Tatsache, dass der Kurs derzeit mehr als 10 Prozent unter seinem 50-Tage-Durchschnitt liegt, deuten auf anhaltende Volatilität hin. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 304 Millionen Euro bleibt das Unternehmen jedoch ein relevanter Akteur in der Spezialmaschinenbau-Branche.

Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial

Die fundamentale Bewertung der Heidelberger Druckmaschinen spricht für eine attraktive Einstiegssituation. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 10,07 und einem äußerst niedrigen KUV von nur 0,09 erscheint die Aktie deutlich unterbewertet. Besonders bemerkenswert ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 1,80 Euro, was ein Potenzial von mehr als 80 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Alle drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen aktuell den Kauf der Aktie. Selbst das niedrigste Kursziel liegt mit 1,55 Euro deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings dämpfen die relativ niedrigen Margen und die schwachen Wachstumsaussichten die Begeisterung etwas. Der MSCI ESG-Score von BBB zeigt zudem, dass das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit im Mittelfeld seiner Branche angesiedelt ist.

