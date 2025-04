© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 3/25 07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Q1-Zahlen 09:30 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Bilanz-Pk, München 12:15 Uhr, USA: Blackrock, Q1-Zahlen 12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Fastenal, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 15:30 Uhr, …