DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Zölle/Börsen:

"Alles in allem drohte so eine Vertrauenskrise. Aber ist die wirklich behoben? Trump hat zwar einige Zölle ausgesetzt, aber zugleich die für China, gegen die sich seine Handelspolitik in erster Linie richtet, noch einmal auf 125 Prozent erhöht. Wenn China darauf mit einer Abwertung der eigenen Währung oder tatsächlich mit massivem Verkauf von US-Papieren reagiert, wird aus dem Handelskrieg ein Krieg der Kapitalmärkte. Und wenn diese hohen Zölle bleiben und nicht auf Umwegen über andere Länder umgangen werden, droht ein hoher Preisschub für die Amerikaner, und damit werden Inflation und hohe Zinsen wieder gefährliche Risiken. Leider also kein Grund zur Entspannung."/yyzz/DP/ngu