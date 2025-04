Der DAX hat am Donnerstag zwischenzeitlich Kursgewinne von mehr als acht Prozent verzeichnen können. Dann ging ihm jedoch etwas die Luft aus. Am Ende schloss er 4,5 Prozent im Plus bei 20.562,73 Zählern. Zum Wochenschluss könnte er aber noch einmal etwas an Schwung gewinnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,9 Prozent höher auf 20.743 Zähler. Auf diesem Niveau würde dem DAX sogar ein kleine Wochenplus winken, nachdem Abschläge im zweistelligen Prozentbereich zu Buche ...

