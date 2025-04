Der französische Mineralölkonzern verzeichnet leichten Kursgewinn entgegen des Abwärtstrends. Analysten sehen trotz schwacher Jahresperformance hohes Potenzial.

Die Aktie des französischen Mineralölunternehmens Rubis verzeichnete am Freitag einen leichten Kursanstieg. Zum Handelsstart am 11. April 2025 notierte das Papier bei 23,89 Euro, was einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum allgemeinen Abwärtstrend der vergangenen Monate, in denen die Aktie des Energieunternehmens auf Monatssicht 6,92 Prozent eingebüßt hatte. Das Wertpapier bewegt sich derzeit 17,12 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 22,06 Euro, bleibt jedoch noch deutlich unter seinem Jahreshoch von 33,62 Euro, das fast genau vor einem Jahr erreicht wurde.

Ausschlaggebend für die aktuelle Kursbewegung war eine am frühen Freitagmorgen veröffentlichte Meldung aus der Pariser Unternehmenszentrale. Rubis gab bekannt, dass eine Mitteilung über die Überschreitung einer gesetzlichen Beteiligungsschwelle eingegangen sei. Diese Nachricht könnte auf Veränderungen in der Aktionärsstruktur hindeuten, was die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zog.

Fundamentale Bewertung bleibt attraktiv

Trotz der schwachen Performance im Jahresvergleich von -28,26 Prozent wird Rubis von Analysten weiterhin überwiegend positiv bewertet. Von sieben Experten empfehlen sechs die Aktie zum Kauf, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,14 Euro - was ein Aufwärtspotenzial von über 42 Prozent zum aktuellen Kurs bedeuten würde. Die fundamentalen Kennzahlen unterstützen diese optimistische Einschätzung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,05 für 2025 und einem äußerst niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,37 erscheint die Aktie im Branchenvergleich derzeit unterbewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,71 liegt auf einem attraktiven Niveau, was das Unternehmen für renditeorientierte Anleger interessant macht.

