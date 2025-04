© Foto: Yuki Iwamura - FR171758 AP

Nach dem gestrigen heftigen Ausverkauf an der Wall Street ziehen die US-Futures am Freitagmorgen wieder leicht an. Kommt jetzt die Erholung oder geht der Crash weiter?Nach dem heftigen Ausverkauf am Donnerstag deuten US-Aktienfutures für Freitag auf eine leichte Erholung hin. Futures auf den S&P 500 notieren am Freitagmorgen 0,75 Prozent im Plus. Nasdaq 100-Futures sogar 0,93 Prozent und Dow Jones-Futures 0,53 Prozent (Stand 08:02 Uhr). Noch in der Nacht gaben US-Aktienfutures leicht nach. Alle drei großen US-Aktienindizes beendeten den gestrigen Handelstag im roten Bereich: Der Dow Jones schloss den gestrigen Handel mit einem Minus von 2,5 Prozent bei 39.593 Punkten. Der S&P 500 verlor …