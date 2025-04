The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2025ISIN NameXS2125308085 ABU DHABI 20/25 MTN REGSUS456837AF06 ING GROEP 15/UND. FLRXS1218821756 ABN AMRO BANK 15/25 MTNXS1218432349 GLENCORE FDG 15/25 REGSXS2156787090 SSE PLC 20/25 MTNXS1227684062 LAND NRW MTN-LSA 15/25 DLBE0002582600 BELFIUS BK 18/UND FLRXS2052175176 UNITED TRUST 19/30 FLRAU3SG0001456 SOUTH AUS.G.F.A. 2025XS1807469199 BNG BK 18/25 MTNFR0012236669 INDIGO GROUP S.A.S. 14/25XS0502286908 CEZ AS 10/25 MTNDE000NLB2UK0 NORDLB GELDM.FRN 11/18CH0210240310 PFZ.SCHW.KT.BKN 13-25 432DE000HLB07G7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/14CH0398633278 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-25 503DE000BU0E162 BRD USCHAT.AUSG.24/04DE000DJ9AJQ3 DZ BANK IS.A2579DE000DW6C177 DZ BANK IS.A1997XS2203824789 KAISA GR.HLD 20/25XS2155352151 KATAR 20/25 REGSXS2156776309 ALBERTA 20/25 MTN