Der DAX dürfte am Freitag mit einem leichten Plus starten, nachdem er bereits am Donnerstag mit 4,5 Prozent im Plus bei 20.562 Zählern schloss. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie weitere EU-Vertreter planen einem Bericht der South China Morning Post zufolge eine Reise nach China, um sich mit Präsident Xi Jinping zu treffen. Laut der in Hongkong ansässigen Zeitung, die sich auf fünf Insider beruft, soll der Besuch Ende Juli stattfinden. Das letzte Gipfeltreffen zwischen der EU und ...

