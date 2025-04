© Foto: Unsplash

Der Goldpreis hat am Freitag erstmals in der Geschichte die Marke von 3.200 US-Dollar je Unze überschritten.Die Flucht in sichere Häfen verstärkt sich angesichts eines eskalierenden Zollkonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie eines zunehmend schwächelnden US-Dollars. Der Spotpreis für Gold stieg auf 3.219 US-Dollar pro Unze. Ilya Spivak, Chefökonom bei Tastylive, sieht in der Dollarabwertung den Haupttreiber der Goldrallye: Wir beobachten eine anhaltende Abwanderung aus Dollar-basierten Vermögenswerten. Aktien und Anleihen geraten wegen der Ungewissheit in der Zollpolitik zunehmend unter Druck. Der US-Dollar verlor gegenüber anderen wichtigen Währungen fast ein Prozent. …