Big Deals. Big Quote. Michael Manousakis und seine Morlocks starten mit großem Erfolg in die neue Staffel bei Kabel Eins. "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" holt am Donnerstagabend in der Prime Time hervorragende 6,8 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sind über 2,5 Millionen Zuschauer auf dem USA-Trip der Morlocks dabei (Nettoreichweite Z 3+).Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 11.04.2025 (vorläufig gewichtet)