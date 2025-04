Der DAX befindet sich am Freitag deutlich im Aufwind und setzt seine Erholung fort. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Schott Pharma und Steyr Motors. Der DAX hat am Freitag zunächst weiter zugelegt. In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex 1,13 Prozent auf 20.795,60 Punkte. Damit zeichnet sich für die zu Ende gehende, turbulente Börsenwoche ein Plus von 0,7 Prozent ab. Der MDax ...

