News von Trading-Treff.de Hensoldt ist heute mit einem weiteren Aufschlag in den Markt gestartet. Das Unternehmen schaffte einen Erstgewinn in Höhe von 1,4 %. Damit läuft der Kurs inzwischen auf mehr als 63,51 €. Die Aktie konnte gestern zwar den Kurs vom Tagesanfang nicht ganz halten und verlor -1,9 %. Allerdings hatte Hensoldt am Vortag, also am Mittwoch, schon 12,85 % gewonnen. Der Titel ist weiterhin im Aufwärtstrend. Die jüngsten Kursgewinne ...

